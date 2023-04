information fournie par France 24 • 17/04/2023 à 13:05

Les commémorations du 80ème anniversaire de l’insurrection du ghetto de Varsovie commencent en Pologne le 19 avril. C’est à cette date, en 1943, que le ghetto de Varsovie s’est soulevé contre les Nazis. Ce soulèvement est considéré comme étant l'acte de résistance juive pendant la Shoah le plus connu et le plus commémoré.