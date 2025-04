Polo & Pan, seuls artistes français en concert à Coachella

information fournie par France 24 • 04/04/2025 à 16:09

Ils seront les seuls Français à se produire au festival californien de Coachella cette année. Le duo électro Polo & Pan est de retour pour une tournée mondiale et un nouvel album, "22:22", une odyssée nocturne et dansante, rythmée par des collaborations prestigieuses avec Metronomy, Bes Ditto ou encore Arthur Teboul. Après plus de dix ans de scène, les deux artistes affinent encore un peu plus leur univers visuel et sonore, entre techno douce et disco vaporeuse. Ils sont les invités de Nina Masson.