Polluants éternels : vers une interdiction totale de ces molécules chimiques persistantes ?

information fournie par France 24 • 28/06/2023 à 16:11

Les PFAS, produits chimiques baptisés "polluants éternels", sont partout dans l'environnement. Ils sont présents dans les fleuves, l’eau du robinet, nos assiettes et même dans les cheveux des députés. Le député écologiste Nicolas Thierry doit présenter mercredi à la presse les résultats d'une analyse de substances per- et polyfluoroalkylées, retrouvés dans les cheveux de 14 députés. Certaines de ces substances sont pourtant interdites en France. Les élus demandent l’interdiction totale de cette catégorie de molécules chimiques d'ici 2025. Les explications de Julia Sieger.