Politique agricole : un assouplissement des normes de l'Union européenne

information fournie par France 24 • 28/02/2025 à 18:05

La politique agricole commune (PAC) est l'un des principaux postes de dépenses de l'Union européenne (UE), représentant plus d’un tiers de son budget. Pourtant, le secteur primaire ne constitue que 1 % de la richesse de l'Union et à peine 17 millions d’emplois. Alors que le Salon international de l’agriculture s’est tenu à Paris, la Commission européenne a présenté le 19 février sa "vision", une feuille de route pour répondre à la colère des agriculteurs, qui gronde depuis un an dans de nombreux pays européens.