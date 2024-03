information fournie par France 24 • 25/03/2024 à 10:27

Aux Etats-Unis, l'ancien président Donald Trump doit payer une provision d'amende de plus de 500 millions de dollars avant ce lundi soir. Ses avocats affirment qu'il ne sera pas en mesure d'honorer une telle somme et cherchent soit à gagner du temps, soit à obtenir une diminution de la peine. Dans le cas contraire, la justice new-yorkaise pourrait saisir certains de ses biens les plus emblématiques.