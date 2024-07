information fournie par France 24 • 23/07/2024 à 22:29

Plus de 200 personnes ont péri dans un glissement de terrain survenu lundi après de fortes pluies dans une zone difficile d'accès de l'Etat régional d'Ethiopie du Sud, un bilan qui reste provisoire alors que les opérations de secours se poursuivent. Ce glissement de terrain est le plus meurtrier jusqu'ici publiquement rapporté en Ethiopie, deuxième pays le plus peuplé du continent africain.