information fournie par France 24 • 06/03/2024 à 22:09

Après deux jours de combats, les rebelles du M23 se sont emparés de plusieurs villes et villages du territoire de Rutshuru, dans l'est de la République démocratique du Congo, provoquant la fuite de plus de 100.000 personnes, selon l'ONU. Le M23, épaulé par l'armée rwandaise, a pris le contrôle de la ville de Nyanzale, située à environ 70 km au nord de Goma, chef-lieu de la province.