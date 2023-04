Pierre Assouline : "C'est admirable à quel point Alfred Nakache a su se relever de l’enfer"

information fournie par France 24 • 27/04/2023 à 16:27

Dans cette édition de "À l’Affiche" consacrée à la littérature, Axelle Simon reçoit l’écrivain et journaliste Pierre Assouline pour son nouveau livre "Le Nageur". Il retrace le destin hors-norme d'Alfred Nakache, immense champion de natation, juif et résistant, déporté à Auschwitz après avoir été dénoncé. Revenu de l’enfer des camps sans sa femme et sa fille, il a réussi à se relever et à redevenir un champion, participant même aux Jeux olympiques de 1948.