Philippines : le pouvoir poursuit sa guerre contre les militants de gauche

information fournie par France 24 • 10/01/2023 à 14:08

Si la guerre contre la drogue a souvent fait la une sous la présidence Duterte, une autre, plus silencieuse, génère son lot de cadavres : la guerre contre la dissidence et le "terrorisme de gauche". Elle est aujourd'hui menée par son successeur, le président Ferdinand Marcos Junior. Des opposants et des figures du Parti communiste, une formation accusé de soutenir la rébellion armée, ont été victimes d'exécutions extrajudiciaires. À l'instar du journaliste Percy Lapyd Mabasa, tué début octobre.