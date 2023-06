Pharrell Williams assure le show pour Louis Vuitton

information fournie par France 24 • 23/06/2023 à 15:26

Dans ce nouveau numéro de "À l’Affiche", Louise Dupont revient sur l’un des événements mode de l’année : le premier défilé de Pharrell Williams. Nommé en février dernier à la Direction Artistique des collections hommes chez Louis Vuitton, l’artiste multifacette a vu les choses en grand en choisissant pour décor le Pont-Neuf, le plus vieux pont de Paris, et accueillir près de 1 800 invités dont Beyoncé, Jared Leto ou encore Rihanna et Lebron James. Sur le podium on retrouve une esthétique militaire chic, avec plusieurs déclinaisons du damier emblématique de la marque, notamment en camouflage.