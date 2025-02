information fournie par France 24 • 21/02/2025 à 17:20

Une loi vient d'être adoptée en France pour interdire certains PFAS, les polluants éternels, au 1er janvier 2026. Cela concerne les cosmétiques, les vêtements et le fart (pour les skis). Il a été démontré que ces polluants se retrouvaient partout: dans l'eau, les aliments, l'air et dans le corps de toutes les personnes testées. Certains ont été prouvés cancérogènes, perturbateurs endocriniens et récemment, une étude a démontré qu'ils altéraient la taille du placenta chez les femmes enceintes.