"Petits voleurs du Trocadéro" : le procès de six hommes pour traite d'êtres humains s'est ouvert

information fournie par France 24 • 12/01/2024 à 17:18

Au procès de six ressortissants algériens, soupçonnés d'avoir rendu des mineurs isolés accros aux psychotropes afin de les pousser à voler près de la Tour Eiffel, les avocats de la défense ont juxtaposé vendredi deux misères, celle des adultes jugés et celle des enfants victimes. Des peines allant jusqu'à six ans et demi de prison et 8 000 euros d'amende avaient été requises jeudi à l'encontre des prévenus, des hommes âgés de 23 à 39 ans, qui comparaissent depuis mardi devant le tribunal correctionnel de Paris pour traite d'êtres humains aggravée. Les précisions de Marlène Panara, journaliste pour le site Infomigrants.