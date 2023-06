Pérou : la fonte des glaciers menace des villages de la cordillère Blanche

information fournie par France 24 • 30/06/2023 à 11:32

En 20 ans, les glaciers du Pérou ont perdu un tiers de leur surface à cause du changement climatique. Ce phénomène s'observe particulièrement dans la cordillère Blanche, un massif montagneux au nord de Lima déjà soumis aux aléas de la nature. Les villages avoisinants, comme Huaraz et ses 120 000 habitants, sont menacés par le risque d'avalanches et d'inondations. Reportage de nos correspondants Juliette Chaignon et Guillaume Gosalbes.