Pérou : haro sur le shihuahuaco, un arbre millénaire en danger

information fournie par France 24 • 21/04/2024 à 11:00

C’est un arbre millénaire et un des géants d’Amazonie qui culmine jusqu’à 60 mètres de hauteur. Le shihuahuaco est convoité pour son bois dur et est aujourd’hui l’un des bois les plus précieux et les plus recherchés au monde.

Le Pérou l’exporte vers la Chine mais aussi l’Europe, en particulier la France qui est l’un des principaux acheteurs de ce bois tropical servant de parquet pour les logements et terrasses. Quelque 500 000 tonnes ont été exportées du Pérou depuis dix ans.