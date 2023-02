Pénuries de main-d'œuvre, recul du chômage : le plein-emploi est-il possible en France ?

information fournie par France 24 • 17/02/2023 à 17:00

Malgré le ralentissement de la croissance, le chômage continue de reculer. Il est tombé à 7,2 % de la population active au quatrième trimestre, contre 7,5 % il y a un an, soit son plus bas niveau depuis 2008. Le président Emmanuel Macron espère atteindre le plein emploi d'ici la fin de son quinquennat. Cet objectif est-il réaliste ? Faut-il craindre une inversion de la tendance actuelle ? Et ailleurs, en Europe ?