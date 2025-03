information fournie par France 24 • 31/03/2025 à 16:36

Dans cette édition de Planète Afro, place à deux figures majeures de la scène artistique afro-contemporaine : la dramaturge et metteuse en scène franco-sénégalo-ivoirienne Penda Diouf et le réalisateur et producteur ivoirien Alex Ogou. Deux artistes, deux écritures, une même ambition : porter haut les récits africains et afrodiasporiques, sur scène comme à l’écran.