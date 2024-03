information fournie par France 24 • 21/03/2024 à 14:25

En France, les députés ont voté jeudi 14 mars à l’unanimité une loi visant à freiner la fast fashion, notamment en interdisant la publicité pour la vente de vêtements à prix cassés et un "malus" environnemental renforcé pour les rendre moins attractifs. Pour en parler, Ali Laïdi reçoit Moïra Cristescu, créatrice de mode et professeure à l'école Formamod et Pierre Condamine, chargé de campagne surproduction à l’ONG Les amis de la Terre.