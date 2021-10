information fournie par France 24 • 28/10/2021 à 14:42

La question de la pêche et de l'accès aux eaux britanniques constitue toujours une pomme de discorde entre Paris et Londres, près d'un an après le Brexit. Le Brexit a redessiné les zones de pêche du nord-ouest de l'Europe. Avec les nouvelles règles, les pêcheurs européens peuvent continuer à pêcher dans certaines eaux britanniques mais ils doivent prouver qu'ils y pêchaient déjà avant. Comment Bruxelles se positionne-t-elle sur le sujet ?