Pays-Bas : l'agriculture intensive dans le viseur du gouvernement

information fournie par France 24 • 18/04/2023 à 14:09

Pour se conformer aux objectifs environnementaux de l’UE, les autorités néerlandaises veulent réduire de moitié les émissions d'azote d'ici 2030. L’idée est notamment de limiter le cheptel de vaches et de cochons du pays, en rachetant certaines exploitations proches des zones protégées pour pousser les agriculteurs à s'installer ailleurs. Mais depuis des mois, les agriculteurs manifestent contre ces projets. Et la colère s’est récemment confirmée dans les urnes, lors d’élections régionales. Reportage d'Alix Le Bourdon et Fernande Van Tets.