information fournie par France 24 • 01/05/2024 à 13:05

Il a fait de New York le théâtre de la plupart de ses livres et avait pour thème de prédilection les hasards de la vie. L'auteur américain Paul Auster est mort le 30 avril 2024 à Brooklyn des suites d'un cancer. Louise Dupont revient sur le parcours de l'écrivain qui entretenait un lien particulier avec la France, où il était presque plus lu qu'outre-Atlantique. Il laisse derrière lui une œuvre riche d'une quarantaine d'ouvrages, de sa trilogie américaine à "4 3 2 1" en passant par "Leviathan".