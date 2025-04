Patrick Kanner (PS) : "Le vrai problème démocratique est que le RN a détourné des fonds publics"

information fournie par France 24 • 02/04/2025 à 09:42

Marine le Pen a été condamnée à quatre ans de prison dont deux ferme et cinq ans d’inéligibilité avec effet immédiat. Cette peine rebat les cartes pour l'élection présidentielle de 2027 et constitue un cataclysme pour le RN qui dénonce un "système qui a sorti la bombe nucléaire". Patrick Kanner, sénateur du Nord et président du groupe PS au Sénat estime que "l’exécution provisoire est un garde-fou pour les partis politiques et que la probité est l’antidote au populisme". Il est l’invité de Mardi politique.