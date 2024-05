information fournie par France 24 • 04/05/2024 à 21:25

Bosnie, Algérie, Rwanda, Iran, Irak, Afghanistan, Yémen...la grand reporter Patricia Allémonière a couvert la plupart des conflits de ces 30 dernières années. Invitée d' "Au Coeur de l'Info" elle nous livre un témoignage personnel et rempli d'humanité, de cette expérience exceptionnelle, et nous explique comment elle a jonglé entre ce métier passion et sa maternité, question centrale de son livre "Au coeur du chaos".