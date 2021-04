France 24 • 30/04/2021 à 08:16

Dans une interview exclusive à France 24 et RFI, Patrice Talon, président tout juste réélu du Bénin avec plus de 86% de voix dès le premier tour réfute une élection courue d'avance. Il explique ce score comme "un vote d'adhésion", lié faible taux de participation. L'autre explication à selon lui le climat de tension et de violences instaurés par ceux qui ont cherché à faire dérailler le processus électoral.