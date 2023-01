Pascal Boniface, géopolitologue : "En 2023, l’espoir n’est pas perdu sur la scène internationale"

information fournie par France 24 • 06/01/2023 à 11:44

À quoi peut-on s'attendre sur la scène internationale en 2023 ? Très vaste et complexe question à laquelle tente de répondre notre invité, Pascal Boniface, géopolitologue, directeur de l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques (Iris). Il est notamment l'auteur de "Géostratégix", une bande dessinée sur les relations internationales destinée aux jeunes, et "50 idées reçues sur l’état du monde".