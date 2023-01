information fournie par France 24 • 24/01/2023 à 22:51

De nombreux comptes Telegram russes montrent une vidéo de défilés militaires et affirment que la Pologne intègre dans son armée des membres de la communauté LGBT. Or les images ont été détournées, trafiquées et faussement attribuées à une chaîne de télévision publique polonaise. Il s'agirait de présenter la Russie comme un rempart des valeurs traditionnelles face à un Occident et ses alliés jugés décadents.