Paris : nouvelle capitale du voguing, où les "ballrooms" sont les refuges de la communauté LGBT+

information fournie par France 24 • 23/06/2023 à 17:38

Paris s’est imposée en une décennie comme l’une des capitales mondiales de la "ballroom". Une contre-culture LGBT+, créée par des Drag queen afro-américaines et latinas, qui puise ses racines dans le Harlem des années 1920 à New York, avant d’inonder les night-clubs du pays. Qui sont ces danseurs, appelés les "vogueurs " et qui composent la scène "ballroom" ? Où évoluent-ils à Paris ? D’où proviennent leurs danses acrobatiques ? Nous avons suivi dans la capitale et la région parisienne des figures de ce mouvement.