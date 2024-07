information fournie par France 24 • 07/07/2024 à 18:15

À J-19, les Jeux de Paris approchent à grand pas. Depuis plus d’un an, de nombreux métiers s’activent dans le plus grand secret. Et c’est autour de Joachim Roncin, le designer en chef de Paris 2024 que s’est opéré, la sélection des partenaires, artisans et créatifs. Précisions de Maria Alfonso, journaliste à RFI, émission "100% création".