information fournie par France 24 • 04/10/2021 à 10:48

La dernière enquête du Consortium international de journalistes est probablement la plus importante, avec près de 12 millions de documents dévoilés. Ils mettent en lumière des montages fiscaux qui permettent à des personnalités d'acheter des biens en restant anonymes. Dans les Pandora papers, 35 chefs d'État et de gouvernement, 300 personnes publiques et 133 milliardaires sont ainsi pointés du doigt.