information fournie par France 24 • 12/03/2025 à 15:59

Au programme de ce numéro 100 % cinéma de "À l'Affiche" : "The Last Showgirl" de Gia Coppola, dans lequel une Pamela Anderson plus vraie que nature incarne une danseuse de Las Vegas dont le show va être arrêté, l’obligeant à faire le point sur sa vie.