information fournie par France 24 • 11/03/2024 à 10:46

Le plus gros fabricant mondial de vaccins, le Serum Institute of India (SII), basé en Inde, va commencer à distribuer en Afrique un nouveau vaccin bon marché contre le paludisme à compter du mois de mai. La maladie tue plus de 600.000 personnes chaque année, dont 95% en Afrique, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Sur le continent, les enfants de moins de cinq ans comptent pour plus de 80% des décès.