Paludisme : le vaccin, une solution miracle ?

information fournie par France 24 • 28/04/2024 à 12:19

Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Afrique représente environ 94 % des cas de paludisme dans le monde et 95 % des décès liés à cette maladie transmise par les moustiques, la plupart d'entre eux étant des enfants. Deux vaccins - RTS,S et R21 - recommandés par l'OMS ont été considérés comme une avancée pour la santé des enfants et la lutte contre le paludisme. Le vaccin est-il la solution miracle ?

Fatimata Wane a posé la question à son invité, le docteur Daniel Ngamije, directeur du programme mondial de lutte contre le paludisme à l'OMS.