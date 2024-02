Pakistan : les résultats partiels des législatives laissent les partis d'I. Khan et N. Sharif au coude à coude

information fournie par France 24 • 09/02/2024 à 16:42

Au Pakistan, on attend toujours les résultats des élections législatives qui se sont tenus jeudi 8 février. Quelque 128 millions d’électeurs étaient appelés à voter pour élire leurs représentants au Parlement fédéral et dans les assemblées provinciales. Les premiers résultats partiels diffusés par les chaines de télé sont pour surprenants, et donnent au coude à coude le parti de l'ancien premier Ministre Imran Khan, et celui de Nawaz Sharif. Les précisions de Sonia Ghezali à Islamabad pour France 24.