Pakistan : les bureaux de vote ferment après une journée d'élection marquée par des attentats

information fournie par France 24 • 08/02/2024 à 14:14

Deux membres des forces de sécurité ont été tués et neuf blessés jeudi dans l'explosion d'une bombe près d'un bureau de vote dans la province du Baloutchistan, dans le sud-ouest du Pakistan, a annoncé un responsable sécuritaire local. Le Pakistan vote pour renouveler son Parlement dans un climat de haute tension, l'internet mobile a été suspendu par les autorités pour des raisons de sécurité. Les précisions de Sonia Ghezali depuis Islamabad pour France 24, et Gilles Boquerat, chercheur et spécialiste du Pakistan, invité de Paris Direct.