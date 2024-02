information fournie par France 24 • 09/02/2024 à 17:58

La confustion règle au Pakistan, un peu plus de 24 heures après la fermeture des bureaux de vote. Les partisans de l'ex Premier ministre Imran Khan, actuellement emprisonné, crient victoire après des élections marquées par des attentats et beaucoup de tensions. Le dépouillement est très lent, ce qui fait craindre des risques de fraudes, et le parti de Nawaz Sharif se déclare aussi vainqueur, une crise politique se profile.