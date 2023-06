Oxana Melnychuk et Zalina Steve : "Pas de paix entre l’Ukraine et la Russie sans justice"

information fournie par France 24 • 15/06/2023 à 10:32

Ce 15 juin, le Forum mondial des femmes pour la paix fait étape à l'Institut du monde arabe à Paris pour un nouvel appel à la paix, la justice et l'égalité. À cette occasion, Paris direct reçoit Oxana Melnychuk, présidente de l'association Unis pour l'Ukraine et Zalina Steve, membre de l'association Russie-Libertés pour tenter de répondre à cette question : la paix est-elle encore possible, 16 mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie ?