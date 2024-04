"Ourika" : la série de gangster de Booba bat des records d’audience

information fournie par France 24 • 12/04/2024 à 15:01

Dans ce numéro 100 % séries de "À l’Affiche", Vincent Roux et Nina Masson reviennent sur le palmarès de la 7e édition de Canneséries, qui a couronné la série allemande "The Zweiflers", et sur toutes les actualités séries du moment. À commencer par "Ourika", la première fiction du rappeur Booba, avec Salim Kechiouche, Adam Bessa et Noham Edje, qui bat des records d’audience sur Prime Video. Autre rappeur à l’affiche d’une série ce mois-ci : Joey Starr, qui campe un contremaître marxiste aux cotés de Margot Bancilhon dans "Machine" sur Arte, une sorte de Kill Bill à la française version lutte des classes ! Enfin, nous fermons cette section spéciale rappeurs avec la série "Anthracite : le Mystère de la secte des écrins", un thriller avec Hatik, à découvrir sur Netflix !