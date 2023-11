information fournie par France 24 • 22/11/2023 à 10:59

Dans le Nord de l’Ouganda, la région du Karamoja, la plus pauvre du pays, est aussi la plus riche en minerais. Le gouvernement a annoncé en 2022 la découverte d’immenses réserves d’or. Les populations d’éleveurs nomades, victimes de sécheresses et de violences entre tribus, délaissent déjà leur tradition, attirées par le travail dans les mines, mieux rémunéré et moins risqué. Mais cette ruée vers l’or multiplie les sources de pollution pour les rares rivières et points d’eau du Karamoja.