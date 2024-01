Ouganda : le royaume du Buganda, un État dans l’État

information fournie par France 24 • 17/01/2024 à 11:15

Nous vous emmenons en Ouganda, sur les traces de la plus grande monarchie d’Afrique de l’Est. Le Royaume traditionnel du Buganda s’étend sur une immense partie du territoire et conserve ses pouvoirs politiques. À sa tête, le roi Mutebi II, administre 14 millions de personnes dans le centre du pays, mais n'apparaît presque jamais en public. Le souverain coexiste avec Yoweri Museveni, le président ougandais, à l’origine du retour des monarchies dans cette grande nation africaine. Au cœur des terres de Mutebi II et de la capitale, Kampala, des tombes royales classées par l’Unesco sont sur le point de s’ouvrir de nouveau au public, après 13 ans de rénovation. Reportage de Clément Di Roma.