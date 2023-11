Ouganda : l'eau, source de conflits au Karamoja

information fournie par France 24 • 27/11/2023 à 12:24

Direction le Karamoja, région aride au nord de l’Ouganda où les tribus d’éleveurs nomades se battent pour l’accès à l’eau. Le réchauffement climatique provoque des sécheresses de plus en plus régulières dans cette partie de l’Afrique de l’Est. L’année dernière, au moins 900 personnes sont mortes de faim au Karamoja suite à des récoltes trop maigres. Ces variations du climat forcent aussi les pastoralistes à empiéter sur les territoires de clans rivaux. Les violences ont fait des milliers de morts depuis 2018, et 500 000 bovins ont disparu… Reportage de Clément Di Roma et Lucie Mouillaud, à la frontière entre l’Ouganda et le Kenya.