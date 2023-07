information fournie par France 24 • 13/07/2023 à 10:41

L'OTAN achève son sommet renforcée sur son flanc oriental par les adhésions finlandaise et suédoise et les garanties de sécurité données à l'Ukraine par le G7. De quoi inquiéter la Russie ? On va plus loin avec Paolo Levi et Bruno Daroux.