Otan : les Etats-Unis appellent Turquie et Hongrie à faire entrer la Suède d'ici juillet

information fournie par France 24 • 20/04/2023 à 10:44

En visite en Suède, le ministre américain de la Défense a appelé mercredi 19 avril la Turquie et la Hongrie à ratifier la candidature de la Suède à l'Otan "dès que possible" et avant le prochain sommet de l'alliance début juillet. "Nous avons hâte d'accueillir bientôt la Suède comme 32e (membre). Et pour être clair, nous avons hâte que cela arrive", a déclaré Lloyd Austin lors d'une visite sur la base navale suédoise de Muskö, près de Stockholm.