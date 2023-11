information fournie par France 24 • 14/11/2023 à 16:21

Une grande marche en présence des familles et des proches des otages a eu lieu entre Tel Aviv et Jérusalem aujourd'hui. Les familles essayent de maintenir la pression sur le gouvernement israélien pour réclamer une négociation avec le Hamas, un cessez-le-feu et une libération de leurs proches.