information fournie par France 24 • 13/03/2023 à 16:05

Le sacre de "Everything Everywhere All at Once", le come-back de l'acteur Brendan Fraser et la plateforme Netflix au palmarès... Dans ce nouveau numéro de "À l’Affiche", Louise Dupont et Thomas Baurez vous disent tout ce qu'il faut retenir de la 95ème édition des Oscars.