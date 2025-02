Orly Castel-Bloom : "Depuis le 7 octobre, la joie de créer a complètement disparu en moi"

information fournie par France 24 • 23/02/2025 à 15:01

Cette semaine dans Premières, rencontre à Paris avec l'une des plus grandes voix de la littérature israélienne, l'écrivaine Orly Castel-Bloom. Son nouveau roman, "Biotope", publié en 2022 en Israël avant les massacres du 7 octobre 2023, vient de paraître aux Éditions Actes Sud, dans une traduction de l'hébreu par l'écrivaine et traductrice Rosie Pinhas-Delpuech. Son art de la description, sa puissance d'évocation et son sens de l'observation du réel rendent l'écriture castel-bloomienne toujours aussi addictive.