information fournie par France 24 • 24/04/2023 à 10:54

Baptisée "Wuambushu", l'opération "secrète" ne l'est plus : la France s'apprête à déclencher dans les prochains jours une série d'interventions policières contre la délinquance et l'immigration illégale à Mayotte, en procédant à des expulsions massives d'étrangers en situation irrégulière et à des destructions de bidonvilles.