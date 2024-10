information fournie par France 24 • 17/10/2024 à 10:14

Un peu moins d'un an après la signature d'un accord controversé entre Rome et Tirana, les premiers migrants arrêtés dans les eaux italiennes sont arrivés en Albanie. Une externalisation de la demande d'asile jamais vue en Europe. Plus de précisions avec Sara Prestianni, directrice du plaidoyer à EuroMed Rights.