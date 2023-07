Omar Victor Diop ou la Photographie, fenêtre vers un autre monde

information fournie par France 24 • 17/07/2023 à 17:19

Avec son appareil photo, il ouvre une nouvelle fenêtre sur l’Afrique qu’il connaît : celle qui rêve et agit, avec optimisme et ambition. Artiste autodidacte, Omar Victor Diop s’inscrit directement dans l’héritage de la photographie de studio africaine de Seydou Keïta ou Malick Sidibé. Un genre dont il a su s’approprier les codes, mais aussi s’en affranchir. Il nous parle de son travail sur les thèmes d'une humanité soucieuse de la nature et du vivant, de sa relecture de l'histoire de la protestation noire, de figures de la diaspora africaine oubliées par l’histoire occidentale ainsi que de l'album photographique qu'il signe pour Louis Vuitton consacré à Deauville, une ville qui lui rappelle sa Dakar natale.