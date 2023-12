Olvid, la messagerie français qui ambitionne de concurrencer Whatsapp

information fournie par France 24 • 07/12/2023 à 10:25

En France, la Première ministre Elisabeth Borne demande à ses ministres d'utiliser Olvid pour les conversations les plus secrètes. Un coup de projecteur bienvenu pour cette application française montée en 2019. Cette dernière offre un modèle différent des messageries les plus connues car aucune d'entre elle ne protège les données personnelles. Thomas Baignères, le cofondateur et président d'Olvid, invité de France 24, affirme que cette messagerie est la seule à offrir un service "réellement gratuit" à ses utilisateurs.