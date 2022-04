Olivier Abel, philosophe : "Le signe de l’humiliation, c’est cette parole rentrée"

information fournie par France 24 • 26/04/2022 à 11:14

Olivier Abel est l'invité, mardi, de Paris Direct. Le philosophe et professeur d'éthique à l'Institut protestant de théologie de Montpellier est l'auteur de "De l'humiliation, le nouveau poison de notre société" (Éd. Les liens qui libèrent), un livre dans lequel il explique pourquoi nous avons tendance à nier l'existence de l'humiliation. Cette dernière joue un rôle important en politique, mais aussi dans l'histoire. La Turquie et la Russie ont souvent été humiliées par l'Occident, et les Européens en paient le prix aujourd’hui.