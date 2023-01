Oleksiy Danilov, haut responsable ukrainien : "Poutine n'appuiera jamais sur le bouton nucléaire"

information fournie par France 24 • 23/01/2023 à 16:59

Le chef du Conseil national de sécurité et de défense ukrainien Oleksiy Danilov s'est entretenu à Kiev avec Gulliver Cragg, correspondant et reporter de France 24 en Ukraine. Alors que l'Ukraine fait pression sur l'Occident pour obtenir des chars de combat, il affirme que ce conflit aurait pu se régler bien plus vite si "des armes avaient été livrées en grande quantité dès le mois de mars". Il explique aussi pourquoi il est convaincu que Vladimir Poutine n'utilisera pas d'armes nucléaires.